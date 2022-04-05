Dilovası ilçesinde saat 16.30 sıralarında Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nden (GEBKİM) çıkış yapan Gürkan Mut yönetimindeki TIR, işçileri taşıyan Ayhan Yılmaz'ın kullandığı midibüs ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle midibüs, yan yattı.
İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 25 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İşçileri taşıyan midibüs ile tır çarpıştı! 2'si ağır 25 kişi yaralandı! - Son Dakika