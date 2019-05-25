Son Dakika Haberleri: İşçileri taşıyan midibüs kazasında yaralananların isimleri belli oldu

İşçileri taşıyan midibüs kazasında yaralananların isimleri belli oldu

11 saat önce

Bursa-Ankara karayolunda midibüsün yan yatması sonucu meydana gelen kazada 10 yaralının isimleri belli oldu.

İşçileri taşıyan midibüs kazasında yaralananların isimleri belli oldu, System.String[]
Bursa- Ankara karayolunda midibüsün yan yatması sonucu meydana gelen kazada 10 yaralının isimleri belli oldu.

Edinilen bilgilere göre, kaza Bursa-Ankara karayolu Kalburt mevkiinde meydana geldi. Savaş Gündüz (34) idaresindeki 16 S 6129 plakalı mobilya işçilerini taşıyan midibüs şoförü, iddiaya göre önüne kamyonun geçmesinin ardından hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüje yan yattı. Yan yatan araç, sürüklenerek elektrik direğini devirdi. Araç içerisinde bulunan Savaş Gündüz (34), İnan Gürler (36), İbrahim Bayram (46), Deniz Öztürk (31), Songül Berksoy (40), Sadettin Aydın (58), Fahriye Korkmaz (42), Kadir Kahraman (28), İsa Taşçı (32) ve Meryem Çağlayan (51) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servis bölümüne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:58 Kaynak: İHA
Ankara, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın "Zırhlı Jip" İddiasına Cevap Verdi: Devlet Bana Tahsis Etti İşçileri Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı! 3'ü Ağır, 10 Yaralı Gazeteci Sabahattin Önkibar Evinin Önüde Saldırıya Uğradı TÜİK Başkanı Trafik Kazası Geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 06:53:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşçileri taşıyan midibüs kazasında yaralananların isimleri belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]