Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Eflani- Pınarbaşı kara yolu Akören köyü Bahçeli mevkiinde meydana geldi. Adnan S. idaresindeki 37 AAB 114 plakalı minibüs, sürücüsünün araç kontrolnüü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 13 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralıların 7'si Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 6'sı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Karabük, Eflani, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı - Son Dakika

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