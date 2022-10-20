Son dakika haber! İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan minibüsün, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Kaza, Eflani- Pınarbaşı kara yolu Akören köyü Bahçeli mevkiinde meydana geldi. Adnan S. idaresindeki 37 AAB 114 plakalı minibüs, sürücüsünün araç kontrolnüü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 13 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralıların 7'si Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 6'sı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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