Son Dakika Haberleri: İşçileri taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 14 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

İşçileri taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 14 yaralı

1 saat önce

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, taşeron işçilerin taşındığı minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 14 kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 14 yaralı, System.String[]
MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, taşeron işçilerin taşındığı minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 14 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Yatağan- Milas yolu Eskihisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Milas'taki termik santralde taşeron olarak çalışan ve hizmet süreleri dolunca memleketlerine dönmek için yola çıkan Adıyamanlı işçileri taşıyan Süleyman Kuşçi yönetimindeki 02 KH 789 plakalı minibüs, Yüksel Karataş'ın kullandığı 43 AAN 652 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Kuşçi ile minibüsteki işçiler Yasin Akbaş, Hasan Çetin, Arif Delikanlı, İbrahim Kuşçi, Hamza Kuşçi, Yakup Tatar, Muhammet Gül, Hüseyin Çetin, Sinan Karadoğan, Mehmet Kuşçi, İsmail Kayhan, Mehmet Durdu ve İbrahim Kuşçi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 14 yaralıyı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan kaza nedeniyle Yatağan yönünde, 2 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım, 45 dakika sonra normale. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
 


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:00 Kaynak: DHA
Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TIR kaza yaptı, mahalleli yola saçılan domatesleri toplayıp evlerine götürdü Son Dakika! Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: Yargı kararı İmamoğlu'nun önünü kesebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatı merak konusu oldu! İşte tüm bilinmeyenler Erdoğan: Ahmet Kaya'nın mezarının Türkiye'ye getirilmesi için gereğini yaparız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 19:27:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşçileri taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 14 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]