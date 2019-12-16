İşçileri taşıyan minibüs ile vinç çarpıştı: 12 yaralı (2) - Son Dakika

Çanakkale'de işçileri taşıyan minibüs ile vincin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Çanakkale- İzmir kara yolunun Güzelyalı köyü mevkisinde aynı yöne giden ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 17 KL 018 plakalı servis minibüsü ile 34 09 3356 plakalı vinç çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, 112 Acil Servis ve kaza kırım ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Minibüsün, merkeze bağlı Kumkale köyüne işçileri götürmek üzere Çanakkale'den hareket ettiği belirtildi.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.