İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 yaralı - Son Dakika
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İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 yaralı

27.05.2022 09:02
İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 yaralı

Ümraniye'de Şile yolunda, inşaat işçilerini taşıyan minibüs emniyet şeridinde duran hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Ümraniye'de Şile yolunda, inşaat işçilerini taşıyan minibüs emniyet şeridinde duran hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada 2'si ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza, saat 06.45 sıralarında Ümraniye'de Şile yolu Çekmeköy istikametinde meydana geldi. Arızalandığı için emniyet şeridinde duran Ali İhsan Kurt kontrolündeki 34 BDJ 848 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonuna, inşaat işçilerini taşıyan Fatih Ceren kontrolündeki 06 LA 0034 plakalı Ford marka panelvan minibüs arkadan çarptı. Kaza sonrası minibüs içerisinde bulunan inşaat işçilerinden 2'si ağır 11 kişi yaralandı. Olayın 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araç içerisinden çıkarttığı yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası polis ekipleri Şile yolunda yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle otobanda 2 şerit trafiğe kapatıldı.

Kamyon şoförü Ali İhsan Kurt, "5 dakika geçmeden arkadan bir ses geldi arka tarafa geldim. Tek tek dışarı çıkartmaya çalıştık. 2-3 kişinin durumu bayağı ağırdı. Tır arızalıydı zaten emniyet şeridinde park halindeydi. Arkadan geldi vurdu. 11-12 yaralı vardı net bir şey bilmiyorum ama 2 veya 3 kişinin durumu ağır gibi duruyordu." dedi.

(Ömer Karaoğlu-İHA)

İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 yaralı
İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 yaralı
İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 yaralı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 yaralı - Son Dakika
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