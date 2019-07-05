İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı
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Afyonkarahisar'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüs sürücüsü ve 13 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:04 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüs sürücüsü ve 13 kişi yaralandı.
Kaza Afyonkarahisar Bolvadin
ilçesi Bolvadin- Çobanlar
kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yusuf A. (55) yönetimindeki 42 AZU 58 plakalı tır ile Mahmut Çiftçi
'nin kullandığı Suriyeli tarım işçilerini taşıyan 46 P 9085 plakalı minibüs, Çobanlar kavşağında çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü Mahmut Çiftçi ile araçtaki 13 tarım işçisi yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılardan 3'ü Bolvadin Devlet Hastanesine, diğer 11'i de Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR
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