Son Dakika Haberleri: İşçileri Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 16 Yaralı

İşçileri Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 16 Yaralı

4 saat önce

Niğde'de patates işçilerini taşıyan minibüsün kaza yapması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

İşçileri Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 16 Yaralı, System.String[]
Niğde'de patates işçilerini taşıyan minibüsün kaza yapması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Gölcük Kasabası'nda meydana geldi. Patates deposuna giden işçileri taşıyan Ahmet Bayram yönetimindeki 51 HF 111 plakalı minibüs, sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu evin duvarına çarptı.

Kazada minibüste bulunan Songül Demirtaş ve Reyhan Dündar hayatını kaybederken, 16 işçi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:50 Kaynak: İHA

Niğde, İşçi, 3. Sayfa
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