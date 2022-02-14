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İşçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

İşçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı

14.02.2022 23:02

İşçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı Batman Beşiri İlçesi Bahçeli (Barınç) Köyü yakınlarında saman işçilerini taşıyan minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.

İşçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı

BATMAN - Batman Beşiri İlçesi Bahçeli (Barınç) Köyü yakınlarında saman işçilerini taşıyan minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Batman Beşiri İlçesi Bahçeli (Barınç) Köyü yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Saman işçilerini taşıyan minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 17 yaşındaki Hayri Altun isimli şahıs hayatını kaybederken, Kenan Ekinci, Mahsum Çelik, Halil Argıç, Recep Tekin, Mehmet Mehdi Argıç, Şirin Sar, ise yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Batman Araştırma ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Hayri Altun isimli şahıs ise Batman Araştırma ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İşçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı
İşçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı
İşçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı

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Araştırma, Minibüs, Batman, Beşiri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İşçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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