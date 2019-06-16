Son Dakika Haberleri: İşçileri taşıyan pikap şarampole devrildi: 6 yaralı
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İşçileri taşıyan pikap şarampole devrildi: 6 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan pikabın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan pikap şarampole devrildi: 6 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan pikabın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Ramazan Uçar idaresindeki 63 EN 371 plakalı pikap, Siverek- Karacadağ kara yolunun 10. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Murat Ahmet Telek (36), Murat (31) ve Cumali Uçar (36), Recep Tayanç (31) ve Erdal Koçal (32) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:36 Kaynak: AA
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