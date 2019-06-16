İşçileri taşıyan pikap şarampole devrildi: 6 yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan pikabın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:36 Kaynak: AA
'nın Siverek
ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan pikabın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Ramazan Uçar idaresindeki 63 EN 371 plakalı pikap, Siverek- Karacadağ
kara yolunun 10. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Murat Ahmet
Telek (36), Murat (31) ve Cumali Uçar (36), Recep Tayanç (31) ve Erdal Koçal (32) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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