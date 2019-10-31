Son Dakika Haberleri: İşçileri taşıyan servis aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var
Son Dakika 3. Sayfa İşçileri taşıyan servis aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var

İşçileri taşıyan servis aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var

6 saat önce

İşçileri taşıyan servis aracı devrildi: Çok sayıda yaralı varUŞAK - Uşak'ta bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 10'nun üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi.

İşçileri taşıyan servis aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var

UŞAK - Uşak'ta bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 10'nun üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza, Dikilitaş Mahallesi Zümrüt Cami yakınlarında meydana geldi. İşçileri taşıyan servis midibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 10'nun üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi. Kurtarma ekiplerinin olay yerinden çalışmaları devam ediyor.

İşçileri taşıyan servis aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var

Uşak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Esenyurt'ta yabancı uyruklu sarhoş sürücü cinsel organını gösterince ortalık karıştı
Üvey kızına istismar iddiasıyla tutuklanan sanık savunmasında iftira atıldığını iddia etti 7 yıllık tüp bebek tedavisi sonucu dünyaya gelen 5 yaşındaki kız, hayatını kaybetti Muş'ta köpeğe işkence eden kişiler hakkında soruşturma başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 01:05:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşçileri taşıyan servis aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]