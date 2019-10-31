İşçileri taşıyan servis aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var
6 saat önce
İşçileri taşıyan servis aracı devrildi: Çok sayıda yaralı varUŞAK - Uşak'ta bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 10'nun üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:43 Kaynak: İHA
İşçileri taşıyan servis aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var
UŞAK - Uşak'ta bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 10'nun üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi.
Kaza, Dikilitaş Mahallesi Zümrüt Cami yakınlarında meydana geldi. İşçileri taşıyan servis midibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 10'nun üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi. Kurtarma ekiplerinin olay yerinden çalışmaları devam ediyor.
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