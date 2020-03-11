İşçileri taşıyan servis araçları çarpıştı: 18 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İşçileri taşıyan servis araçları çarpıştı: 18 yaralı - Son Dakika

İşçileri taşıyan servis araçları çarpıştı: 18 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinan Altınsulu'nun kullandığı 63 S 6354 plakalı minibüse, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun kent merkezi çıkışında, aynı yöne giden Bayram Boztaş idaresindeki 51 KM 122 plakalı midibüs arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Altunsulu'nun kontrolünden çıkan minibüs, Akçakale çevre yolu viyadüğünün ayağına çarptı.

Kazada yaralanan işçileri taşıyan iki servis aracının şoförü ile 16 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İşçileri taşıyan servis araçları çarpıştı: 18 yaralı

Gaziantep, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:50 Kaynak: AA
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