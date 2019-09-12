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İşçileri taşıyan sivil aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan mayın patladı

51 dakika önce

İşçileri taşıyan sivil aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan mayın patladıDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde işçileri taşıyan sivil aracın geçişi sırasında teröristler tarafından yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

İşçileri taşıyan sivil aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan mayın patladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde işçileri taşıyan sivil aracın geçişi sırasında teröristler tarafından yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Kulp ilçesine bağlı Karabulak köyü sınırlarındaki Dokuzviraj bölgesinde meydana geldi. Teröristler tarafından daha önce köy yoluna döşenen patlayıcı bölgede çalışan orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak etti. Olayda ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçileri taşıyan sivil aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan mayın patladı

Kulp, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:30 Kaynak: İHA
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