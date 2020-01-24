İşçileri taşıyan traktör devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İşçileri taşıyan traktör devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

İşçileri taşıyan traktör devrildi: 6 yaralı

6 saat önce

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde fide dikimi yapan işçileri taşıyan traktör devrildi.

İşçileri taşıyan traktör devrildi: 6 yaralı, System.String[]

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde fide dikimi yapan işçileri taşıyan traktör devrildi. Kazada traktörün römorkunda bulunan 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, tarlada fide dikimi yapan işçileri taşıyan Y.P. idaresindeki 31 N 8434 plakalı traktör, İslahiye ilçesi Ağalarobası kırsal Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Römorkta bulunanlardan Menderes K. Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine, Mahmut K. İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. 112 ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar Ahmet K. (23), Diyar K.(14), Cuma B. (17) ve Mahmut B.(16) durumları hafif olduğundan tedavileri sonrası İlçe Jandarma Komutanlığına götürülerek ifadeleri alındı. Kazanın ardından sürücü gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

'Robin Hood' bu kez İzmit'te ortaya çıktı! Veresiye defterini kapattı
Eşini öldürüp yüz derisini soyan caninin cezası belli oldu Ordu'da cenazelerini bekleyen aileye başka birinin cenazesi gönderildi 7 yıllık sır çözüldü! Çöp konteynerındaki ölü bebeğin katili anneannesi çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 21:40:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İşçileri taşıyan traktör devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]