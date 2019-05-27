Son Dakika Haberleri: İşçileri taşıyan traktör römorku devrildi: 1 ölü, 9 yaralı

İşçileri taşıyan traktör römorku devrildi: 1 ölü, 9 yaralı

4 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde, kayısı işçilerini taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan traktör römorku devrildi: 1 ölü, 9 yaralı, System.String[]
Mersin'in Mut ilçesinde, kayısı işçilerini taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Aşağıköselerli Mahallesi Kayacık mevkisinde meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 33 UK 178 plakalı traktör rampa çıktığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda traktöre bağlı römork devrildi. Kazada, römorkun altında kalan Arda Kaan Keskin (8) hayatın kaybetti. Yaralanan sürücü A.Y. ile römorkta yolcu olarak bulunan Ali Eren Keskin (3), Ayşe Keskin (30), İbrahim Keskin (35), Ali Yılmaz (9), Hamza Yılmaz (4), Safiye Yılmaz (30), Ali Yılmaz (62) ve Havva Yılmaz (64) olay yerine gelen ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:45 Kaynak: İHA
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