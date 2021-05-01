İşçilerin 1 Mayıs mesaisi - Son Dakika

İşçilerin 1 Mayıs mesaisi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde işçiler özel izinle '1 Mayıs İşçiler Günü'nü çalışarak geçirdiler.

Yüksekova ilçesinde 17 günlük tam kapanma kısıtlamasından özel izne tabi inşaat işçileri oruçlu olmalarına rağmen,1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçiriyor. Korona virüs ile mücadele sıkı tedbir ve önlemlerle devam ederken, Ramazan bayramını da kapsayacak olan 17 günlük yeni bir kısıtlama kararı alınmıştı. Bu kapsamda kısıtlama günleri içinde olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl meydanlarda kutlanmadı. Kısıtlama kapsamında olmayan işçiler ise dayanışma gününde yine işlerinin başındaydı. Çalışma izinle çalışan İnşaat işçileri bina iskeletlerini oruçlu ve güneşli hava altında yaptılar. Van'da ikamet eden inşaat ustası Naif Engin, "Vanlıyım ama şuan Yüksekova'da çalışıyorum. Bugün işçi ve emekçi bayramı olan 1 Mayıs tüm emekçi arkalarımın bayramını kutlarım. Bugün bana sörüz oldu ben işçi bayramını olduğunu bilmiyordum. Ramazan olmasına rağmen oruçluyuz ve güneşin altına çalışıp ekmek kazanmak zorundayız. Allah çalışan tüm işçilerin yardımcısı olsun. Biliyorsun bir işçinin sosyal hayatı yok biz kışa kadar inşaatlarda çalışıyoruz. Biz aldığımız izinlerle yaklaşık 14 kişi çalışıyoruz tekrardan tüm emekçilerin bayramını kutluyorum" dedi.

İşçi olan Recep Kampaz, "Öncelikle 1 Mayıs işçi ve emekçilerin bayramını kutluyorum. 1 Mayısa rağmen aldığımız izinle hem oruçlu, hem de güneşin altında evimize bakmak için çalışıyoruz. Zor şartlara rağmen biz 14 arkadaş 1 Mayısı binanın 6. Katın iskelesinde çalışarak geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

İnşaat işçisi Deniz Karabük, "Aldığımız izinle vatandaşların evlerin ve iş yerlerinin biran önce bitirmek için hem oruçlu hem de yasağa rağmen güneşin altında harıl harıl çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.