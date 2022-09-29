İBB binası önünde eylem yapan sendika üyeleri ve güvenlik personeli arasında arbede yaşandı!

Her hareketi olay olan Hande Sarıoğlu yine yaptı yapacağını: Kız tüm için görünüyor

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İstanbul 5 No'lu Şube üyeleri, İBB yönetiminin banka promosyon görüşmeleriyle ilgili süreci şeffaf yürütmediği gerekçesiyle İBB'nin Saraçhane'deki binasının önüne geldi. Belediyenin önündeki havuzun bulunduğu alana alınmayan sendika üyeleri, basın açıklamalarını sürekli o noktada yaptıklarını ifade ederek taleplerinde ısrarcı oldu.

SÜRECİN ŞEFFAF YÖNETİLMEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜLER

İşçileri alana almayacağını tekrarlayan güvenlik personeli ile bazı sendika üyeleri arasında arbede çıktı. Polislerin müdahalesiyle arbedenin sona ermesinin ardından havuzun önüne gelen sendika üyeleri basın açıklaması yaptı. TÜM BEL-SEN İstanbul 5 No'lu Şube TİS ve Hukuk Sekreteri Yılmaz Haksever, İBB yönetiminin banka promosyon görüşmeleriyle ilgili süreci şeffaf yürütmemesini kabul etmediklerini söyledi.

"BİRÇOK BELEDİYE 35-45 BİN TL ÖDEME YAPTI"

Türkiye'deki yasal mevzuat nedeniyle özel ve kamusal tüm kurumların çalışanlarına ücretlerini bankalar aracılığıyla ödediğini, bankaların bundan dolayı yüksek kazanç elde ettiklerini dile getiren Haksever, "Birçok belediye de yakın tarihte imzalanan banka promosyon sözleşmeleriyle çalışanlara 35 ile 45 bin lira arasında ödeme yaptı. İki, üç sene önce imzalanmış promosyon sözleşmelerinde bu rakamların en fazla yüzde 10 düzeyinde kalması bile emekçilerin yaşadığı reel kaybı gözler önüne sermektedir. Sonuçta bankalar, biz emekçilere bundan 2-3 sene önce yaptıkları, bugün adeta pula dönmüş, promosyon ödemelerine dayanarak bugünkü maaşlarımızdan aslında karşılığını ödemediği yüksek miktarlarda kazançlar elde ederek karlarına kar katmaktadır." diye konuştu.

"HASSAS DAVRANILMASI TALEBİMİZDİR"

Haksever, sendikanın maaş promosyon sözleşmelerinin güncel ve resmi enflasyon oranları çerçevesinde güncellenmesi için çalıştığı kurumlar üzerinden ilgili bankalara başvurularda bulunduğunu anlattı. "Ancak bankalar bu başvurularımıza cevaben bırakın bu sözleşmeleri güncellemeyi, sözleşmelerin iptali ve değişimi halinde ödenmesi gereken ağır cezaları belirterek bizleri tehdit etti." diyen Haksever, şunları kaydetti:

"Ayrıca yürütülen süreçte konunun tarafı olan belediye, işçi ve memur sendikalarını sürece dahil etmeyerek ve düzenli bir açıklama yapmayarak şeffaf bir irade sergilememiş olup süreci 'her kafadan bir ses çıkma' noktasına getirmiştir. Bu ve benzeri süreçlerde belediye bürokrasisinin daha hassas ve incelikli davranması talebimizdir. Yerel yönetim emekçilerinin bütün hak ve özgürlüklerini korumak ve geliştirmek için 32 yıldır kesintisiz bir şekilde mücadele yürüten sendikamız TÜM BEL-SEN, bankaların emekçilerin maaşları üzerinden her geçen gün daha büyük karlar elde ederken bunun karşılığını ödememesini kabul etmeyecektir."