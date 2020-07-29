İşçilerin bayram sevinci - Son Dakika

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Nevşehir İli Kozaklı İlçe Belediyesinde faaliyet gösteren Koztur Taş Şirketinde çalışan işçiler, belediyenin asıl kadrosuna geçerek büyük sevinç yaşadı.

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Kozaklı Belediye Başkanı Av. Akif Kabukcuoğlu'na teşekkür ederek; "Belediyenin imtiyazlı şirketi olarak faaliyet gösteren Koztur-Taş Şirketi bünyesinde çalışan üyelerimiz Kozaklı belediyemizin asıl kadrosuna geçerek büyük sevinç yaşamışlardır. Göreve geldiği günden itibaren birçok başarılı işe imzasını atan genç başkanımıza bizlerde hem sendikam hem işçi kardeşlerimiz hem de şahsım adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni kadro alan arkadaşlarımızda çalışmalarıyla zaten bunu hak ettiler ama bundan sonra da Kozaklı için daha da çok fedakarca çalışacaklarına eminim. Allah herkese hayırlı uğurlu etsin. Kurban Bayramı'nda sevinçlerimizi bu sayede iki katına çıkartan başkanımıza tekrar dan teşekkür ediyor tüm İslam aleminin ve hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Kozaklı Belediye Başkanı Av. Akif Kabukcuoğlu'da Kozaklı 'ya hizmet eden işçilere haklarını zamanında vermeye çalıştıklarını söyleyerek; "Göreve geldiğimiz günden itibaren çalışan işçi arkadaşlarımızın hak ettiklerini zamanın da vermeye çalışıyoruz. Özverili çalışmalarıyla ilçemize hizmet eden bu arkadaşlarımız belediyemizin asıl kadrosuna geçirerek onlara vermiş olduğumuz değeri bir kez daha göstermek istedik. Yeni kadrolar İlçemize, belediyemize ve işçi arkadaşlarımıza hayırlı mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Günün anısına Sendika Başkanı Çelik Belediye Başkanı Kabukçuoğlu'na Türk Bayrağı hediye etti. - KAYSERİ