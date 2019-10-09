Son Dakika Haberleri: İşçilerin bulduğu cüzdan sahibine ulaştırıldı
Son Dakika Güncel İşçilerin bulduğu cüzdan sahibine ulaştırıldı

İşçilerin bulduğu cüzdan sahibine ulaştırıldı

22 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan iki işçi tarafından bulunan cüzdan, sahibine teslim edildi.

İşçilerin bulduğu cüzdan sahibine ulaştırıldı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan iki işçi tarafından bulunan cüzdan, sahibine teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye personeli Nuh Babuşoğlu ve Mustafa Kılınç Tarsus'ta ilaçlama yaptıkları sırada cüzdan buldu.

Nazım Durmuş'a ait olduğu belirlenen cüzdan belediye yetkililerince sahibine ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nazım Durmuş, cüzdanının cebinde olmadığını fark edince üzüldüğünü belirtti.

Ekiplere teşekkür eden Durmuş, "Paranın ötesinde evlatlarımın fotoğrafları vardı. Telefonum çalıp, 'cüzdanınız bulundu' dendiğinde büyük sevinç yaşadım." ifadesini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kılınç, Tarsus, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:08 Kaynak: AA
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