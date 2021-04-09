İşçilerin dik duruşu anlaşma sağlanmasıyla sonuçlandı - Son Dakika

Kayseri'de faaliyet gösteren altın madenindeki taşeron firma Çiftay ile yaklaşık bin işçi arasında süren görüşmeler, 4 gün iş bırakan ve dik duran işçilerin kazanımıyla sonuçlandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde faaliyet gösteren altın madeninde taşeron firma Çiftay ile yaklaşık 1000 işçi arasında sendikal haklar nedeniyle anlaşmazlık yaşanmış, verilen sözlerin yerine getirilmemesi nedeniyle iş bırakma eylemi gerçekleştirilmişti.

İşçilerin 4 gün süren ve azimle devam eden iş bırakma eylemi sırasında yapılan görüşmeler, eylemin 4. Günü akşam saatlerinde sonuçlandı.

Dün akşam saat 21: 00'da işveren temsilcileri ile 10 kişilik işçi temsilcileri ve kooperatif başkanlarının katılımı ile sürdürülen görüşmeler gece saat 00: 15'te sonuçlandı.

Madencilerin, işlerinden mahrum kalmayı göze almalarına rağmen, birçoğunun yeni bir iş bulamama ihtimali ve yaklaşan Ramazan ayının da madenciler için zorlu hayat koşulları karşısında zor duruma düşmemeleri için, işçi temsilcileri arasında alınan bir kararla işe çıkma kararı alındı.

İşçilerin aldığı bu karar sonrasında taşeron firma Çiftay temsilcileri geri adım atarak işçilerin taleplerini kabul etti. Görüşmenin olumlu sonuçlanması sonrasında açıklama yapan işçi temsilcilerinden Durmuş Ali Yeşiltepe, ""Develi halkının şunu çok iyi bilmesi gerekir ki, 1 Şubat ve 5 Nisan tarihlerinde madencilerin gösterdiği dik duruş ve kutlu yürüyüş ayrıca 3 Şubat ve 8 Nisan da elde ettikleri başarı, Memleketimizin geleceğe umutla bakması için oldukça mühimdir.

Bu mücadele Develimizin hak ettiği teminattır. Artık hiç kimse yada hiç bir şirket, bir işçiyi hak etmediği koşullarda ve emeğinin karşılığı olmayan ücretlerle çalıştıramayacağını çok iyi anlamıştır. Bu davaya gönül veren bütün abilerime burada saygı ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.

Yapılan anlaşma sonrasında işçiler sabah saatlerinde işbaşı yaptı. - KAYSERİ