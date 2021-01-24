İşçilerin eksi 30 derece buz mesaisi - Son Dakika

İşçilerin eksi 30 derece buz mesaisi

24.01.2021 09:05

İşçilerin eksi 30 derece buz mesaisi 4 işçi buz gibi suda saatlerce buz kütlelerini kırıyor Ekmeklerini buz kırarak kazanıyorlar Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Kars'ta elektrik santraline su akışını engelleyen buz kütleleri, günde 3 defa 4 görevli tarafından buz gibi suyun içerisinde...

İşçilerin eksi 30 derece buz mesaisi

4 işçi buz gibi suda saatlerce buz kütlelerini kırıyor

Ekmeklerini buz kırarak kazanıyorlar

KARS - Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Kars'ta elektrik santraline su akışını engelleyen buz kütleleri, günde 3 defa 4 görevli tarafından buz gibi suyun içerisinde saatlerce süren mücadele sonucunda kırılıyor.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta termometreler eksi 30'u gösterirken, buz tutan Kars Çayı üzerine kurulu bulunan elektrik santralinde suyun akışını engelleyen buz kütleleri günde 3 defa 4 görevli tarafından sürekli kırılıyor. Adeta buz savaşçılarına dönen santral çalışanları azgın sular içinde küreklerle buz kırarak enerjinin aksamasının önüne geçiyor.

"Saatlerce soğuk su içerisinde buz kırıyorlar"

Kars Çayı üzerinde bulunan termik santrale akıntısını sağlayan kanal aşırı soğuklardan dondu. Kanal etrafında ve içerisinde oluşan 1 metre yüksekliğindeki buz kütleleri soğuğun şiddetini gözler önüne sererken, santral çalışanları ise suya girerek saatlerce buz kütlelerini kırma mücadelesi veriyor. Soğuk havaya aldırış etmeden buz kütlelerini kıran santral çalışanları çocuklarının ve ailelerinin ekmeğini buzdan çıkarıyor.

"Buzun suyun içerisinde ekmeğimizi çıkarıyoruz"

Her gün 3 defa buzları kırdıklarını ifade eden termik santral çalışanlarından Bülent Durak, "Burada elektrik üretimi yapıyoruz. Geceleri eksi 30'u geçen bir soğuk oluyor. Donma oluyor, bu donma olduğu zaman burayı kırmamız lazım. Yoksa suyun akışını sağlayamıyoruz. Buzları kırmadığımız zaman su iyice şişer, bu sefer üretimi engeller. Biz ekmeğimiz için her sabah burayı kırıyoruz. Şartları sizde görüyorsunuz. Zor şartlar altında buzun, suyun içerisinde ama ekmeğimiz için, işimiz bu, aşımız bu mecbur çalışıyoruz" dedi.

"Buzları günlük kırmak zorundayız"

Yaklaşık 1 metre kalınlığında günlük buz oluştuğunu belirten termik santrali çalışanı Metin Tayboğa, "Biz burada günlük buz kırmak zorundayız. Havanın eksi 30 dereceyi bulması sebebiyle aşırı buzlanmalar meydana geliyor. Buz bunları günlük aralıksız rutin her sabah yapıyoruz. Burada 4 arkadaş çalışmaktayız. Zor kış şartlarında buzları kırmadığımız zaman şuan 1 metre tutmuş, ertesi gün üzerine 1 metre daha geldiğini düşürsek mecburen kırmak zorunda kalıyoruz. Kış şartlarında burada çalışmamız bu şekilde, yapabileceğimiz herhangi bir şey yok" diye konuştu.

Havaların soğumasıyla birlikte elektrik santralinin tahliye kanalında oluşan buz kütleleri günde 3 defa kırılarak suya akıntı veriliyor.

Dev buz kütlelerini kırmak için görevliler küreklerle çalışıyor. Çizme giyerek buzlu zemin üzerinde dondurucu soğuğa aldırış etmeden saatlerce çalışmak zorunda kalan görevliler suya düşmemek için yoğun mücadele veriyor.

KRS-

İşçilerin eksi 30 derece buz mesaisi
İşçilerin eksi 30 derece buz mesaisi
İşçilerin eksi 30 derece buz mesaisi
İşçilerin eksi 30 derece buz mesaisi

Kars Çayı, Kars, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İşçilerin eksi 30 derece buz mesaisi - Son Dakika


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