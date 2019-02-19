Son Dakika Haberleri: İşçilerin Gökdelen Temizliği

İşçilerin Gökdelen Temizliği

39 dakika önce

İstanbul Kağıthane'de 2 işçinin gökdelen temizliği saniye saniye görüntülendi.

İstanbul Kağıthane'de 2 işçinin gökdelen temizliği saniye saniye görüntülendi. İstanbul'daki yüksek binaların temizliğini yapan işçiler geçimlerini sağlamak için metrelerce yükseklikte komando gibi çalışma yapıyor. Adeta birer komando gibi teçhizat kuşanan 2 temizlik işçisi iple sarkıtılarak Kağıthane Cendere Caddesi'nde bulunan bir gökdelenin dış cephesini temizledi. Metrelerce yükseklikte temizlik yapan işçilerin o anları bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:51 Kaynak: İHA

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