Son Dakika Haberleri: İşçilerin Kaldığı 15 Prefabrik Yandı

İşçilerin Kaldığı 15 Prefabrik Yandı

19 dakika önce

Karabük'te, bir şantiyede çıkan yangında işçilerin barındığı 15 prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi.

İşçilerin Kaldığı 15 Prefabrik Yandı, System.String[]
Karabük'te, bir şantiyede çıkan yangında işçilerin barındığı 15 prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Belen Mahallesi'ndeki bir inşaatın şantiye alanında işçilerinin kaldığı prefabriklerden birinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden işçiler, durumu Karabük Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, diğer prefabrik yapılara da sıçrayan yangını 2 saatlik bir çalışmayla söndürdü.

Yangında, 15 prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan Fatma Geren'e ait tek katlı evde de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden Geren, evden çıkarak komşularından yardım istedi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:48 Kaynak: AA

İtfaiye, Karabük, Güncel
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