İşçilerin kaldığı konteyner ev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

İşçilerin kaldığı konteyner ev yandı

25.04.2022 15:02

İşçilerin kaldığı konteyner ev yandıKIRIKKALE Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteyner ev, oksijen tüpüyle kesim yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle yandı.

İşçilerin kaldığı konteyner ev yandı

KIRIKKALE Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteyner ev, oksijen tüpüyle kesim yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle yandı.

Olay, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçilerinin kaldığı konteyner evde oksijen kaynağı ile kesim yapıldığı sırada, kıvılcımların sıçraması sebebiyle eşyalar tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken konteynerde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İşçilerin kaldığı konteyner ev yandı
İşçilerin kaldığı konteyner ev yandı
İşçilerin kaldığı konteyner ev yandı
İşçilerin kaldığı konteyner ev yandı

YORUMLAR
500
İşçi taşıyan seyir halindeki minibüs alev alev yandı İşçi taşıyan seyir halindeki minibüs alev alev yandı VAN'DA KAÇAK GÖÇMENLERİN KALDIĞI METRUK EVLER YIKILDI VAN'DA KAÇAK GÖÇMENLERİN KALDIĞI METRUK EVLER YIKILDI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İşçilerin kaldığı konteyner ev yandı - Son Dakika


Son Dakika
15:32 Trabzonspor taraftarı şampiyonluğa hasret: Antalya maçının biletleri 26 saniyede bitti
15:31 Bursa'da havalimanı yakınında uçak düştü!
15:30 Rapçi Beta'nın ölümüne tanık olan esnaf: Pencerelere çarpa çarpa düştü
15:20 ABD'li iki bakanın Zelenski görüşmesi gidişatı değiştirecek: ABD, Ukrayna'nın garantörleri arasına giriyor
14:15 Rusya tahliyeye izin verdi! Mariupol'de sıkışan siviller için insani koridor!
15:14 3 araca çarparak durabildi: Aşırı hız felaketle sonuçlanıyordu
15:13 Kemer Tanıtım Vakfı Başkanı Yorulmaz'dan Antalya turizmi için Rus turist uyarısı: Bu sayılar sektörü asla tatmin etmez
15:11 Rapçi Ceza, meslektaşı Beta'nın ölümüyle yıkıldı: Ah be kardeşim...
15:11 1 yıl içinde bambaşka biri oldu! Fazla kilolarından kurtulan kadını eşi bile tanıyamadı
15:04 Annesinin cenazesini almak için yola çıkan kadın, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 15:44:10. #1.11#
SON DAKİKA: İşçilerin kaldığı konteyner ev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement