Üye Girişi
İşçilerin kaldığı konteynerda yangın - Son Dakika

İşçilerin kaldığı konteynerda yangın

12.02.2022 09:59
İşçilerin kaldığı konteynerda yangın

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde işçilerin geçici olarak kaldığı 2 katlı konteynerde yangın çıktı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde işçilerin geçici olarak kaldığı 2 katlı konteynerde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken içeride kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Yangın, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzunbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan, işçilerin geçici olarak kaldığı 2 katlı konteynerde çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını müdahale etti. Uzun uğraşlar neticesinde yangın söndürülürken, konteynerde kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırttı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İşçilerin kaldığı konteynerda yangın
İşçilerin kaldığı konteynerda yangın
İşçilerin kaldığı konteynerda yangın
İşçilerin kaldığı konteynerda yangın
İşçilerin kaldığı konteynerda yangın
İşçilerin kaldığı konteynerda yangın

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Caddesi, İtfaiye, Kocaeli, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İşçilerin kaldığı konteynerda yangın - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:01 Cinnet geçiren adam dehşet saçtı: 13 yaşındaki kızını yaraladı, eşini öldürdü
10:00 AK Partili Mustafa Şen partisinin oy oranı hakkında konuştu: Partimizin oyu şu anda 34-36 aralığında
09:39 Çarptı, metrelerce sürükledi, arkasına bile bakmadan kaçtı
09:34 Son anda engellendi! Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünde eylem hazırlığındaydılar
09:03 İki cinayette birbirinin aynısı! Halil Falyalı suikasti, akıllara Ömer Lütfü Topal'ı getirdi
08:47 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, süper miniyle adeta mankenlere taş çıkarttı
08:33 Annesinin sevgilisinin olduğunu öğrenen genç, dehşet saçtı! Adamı öldürdü, annesini dövdü
07:57 Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl 3. kez evlenir mi? Barışma sinyali Kıratlı'dan geldi
07:55 Yayın kuruluşundan skandal "Filistin" talimatı: Yok sayın
01:04 Benzeri bir olay görülmedi! Uğur Dündar'ın yayın yasağı bal mumu heykeliyle protesto edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 10:09:43. #1.12#
SON DAKİKA: İşçilerin kaldığı konteynerda yangın - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement