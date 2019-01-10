Son Dakika Haberleri: İşçilerin Kaldığı Konteynerde Yangın Çıktı

İşçilerin Kaldığı Konteynerde Yangın Çıktı

46 dakika önce

Trabzon'da bir firmada işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın hasara neden oldu.

İşçilerin Kaldığı Konteynerde Yangın Çıktı, System.String[]
Trabzon'da bir firmada işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Yomra ilçesine bağlı Sancak Mahallesi'nde bir inşaat firmasına ait olduğu öğrenilen konteynerde elektrikli sobadan dolayı yangın çıktı.

Çevredekilerin haber verdiği Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Can kaybının olmadığı yangın sonucu konteynırda hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:14 Kaynak: AA

Yomra, Trabzon, Güncel
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