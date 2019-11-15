İşçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı

Çorlu'da yapımı süren yeni otogar inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Çorlu - Çerkezköy yolu üzerinde yaptırılan Yeni Çorlu Otogarı inşaat alanında bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelmesiyle kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın sonucunda 3 adet konteyner kullanılamaz hale geldi.



Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ