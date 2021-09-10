Üye Girişi
İşçilerin karınca gibi çalışması havadan görüntülendi - Son Dakika

İşçilerin karınca gibi çalışması havadan görüntülendi

10.09.2021 11:28
İşçilerin karınca gibi çalışması havadan görüntülendi, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesinde tohumluk patatesin hasadı başladı, mevsimlik işçilerin ise karınca gibi çalışması havadan drone ile görüntülendi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde tohumluk patatesin hasadı başladı, mevsimlik işçilerin ise karınca gibi çalışması havadan drone ile görüntülendi.

Sivas tohumluk patates üretiminde ilk sırada, yemeklik ve sanayi üretiminde ise ilk 10'da yer alıyor. Mayıs ayında ekimi yapılan tohumluk patatesler 4 ayın ardından hasada elverişli hale geldi. Kuraklığında etkili olduğu ilçede su azlığı nedeniyle tohumluk patatesler istenilen seviyede gelişim gösteremedi. Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir tohumculuk firması tarafında bin 200 dönüm alana ekilen alanda tohumluk patates hasadı başladı. Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçiler adeta karınca gibi çalışarak hasat edilen patatesleri elleriyle tek tek topladı. Toplanan patatesler Nevşehir'e gönderilmek üzere çuvallara dolduruldu. Yaklaşık 150 işçinin sıcağa rağmen harıl harıl çalışması drone ile havadan görüntülendi.

"Bu sene kurak geçti"

Tohumculuk firmasının sorumlusu İbrahim Çinçik, kuraklıktan dolayı patateslerin küçük olanlarını daha fazla büyütemediklerini belirterek, "Burada sertifikalı tohum yetiştiriyoruz. bin 200 dönüm civarında tohum ekili. Çeşitlerimiz sayamayacağımız kadar çok 40,50 çeşit var. 2-3 Mayıs gibi ektik. Şuanda hasat dönemi. Burası tohum bölgesi olduğu için üst kurutması yaptık. Üst kurutmayı tohumun fazla büyümemesi için yaptık. Büyük tohum ekim de ve hasatta zor oluyor tonajda sıkıntı oluyor. Bu senede biraz kurak geçti tohumu anca kendi tohum boyuna yetiştirebildik. Gördüğünüz gibi burada ki derede su yok, kurudu. Oraya güvenerek ektik. Her sene su oluyordu bu sene yukarıya da baraj yaptılar baraj suyu tutunca aşağıya su gelmedi. Patatesin küçük olanlarını bir tık daha büyütebilirdik, tohum boyutuna getirebilirdik. Şuan 150 kişi Urfa'dan geldiler mevsimlik işçiler. Burada 1 ay hasat dönemimiz var" dedi.

Mevsimlik İşçi Muhammed Turan ise, "Çalışıyoruz patates topluyoruz bunlar tohumluk. Urfa'dan geldik 5 kişi genel olarak 150 kişi var şimdilik. Sabah 6 da işe başladık. Daha 10 gün sürer burası daha patatesimiz var toplam 1 ay sürer. İnsan gücü zor oluyor o kadar dayanamıyoruz" dedi. - SİVAS

İşçilerin karınca gibi çalışması havadan görüntülendi
İşçilerin karınca gibi çalışması havadan görüntülendi
İşçilerin karınca gibi çalışması havadan görüntülendi
İşçilerin karınca gibi çalışması havadan görüntülendi
İşçilerin karınca gibi çalışması havadan görüntülendi
İşçilerin karınca gibi çalışması havadan görüntülendi
İşçilerin karınca gibi çalışması havadan görüntülendi
İşçilerin karınca gibi çalışması havadan görüntülendi
İşçilerin karınca gibi çalışması havadan görüntülendi
İşçilerin karınca gibi çalışması havadan görüntülendi

Şanlıurfa, Drone, Tohum, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İşçilerin karınca gibi çalışması havadan görüntülendi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda 11:46 Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda 50 liraya satılan halı izdiham yarattı! Birbirleriyle yarışan insanlara polis müdahale etti 11:43 50 liraya satılan halı izdiham yarattı! Birbirleriyle yarışan insanlara polis müdahale etti Yola ev alma hayali ile çıkmıştı! Genç adam dolandırıcıların kurbanı oldu 11:35 Yola ev alma hayali ile çıkmıştı! Genç adam dolandırıcıların kurbanı oldu
Taliban, Afgan gazetecilere 4 saat işkence etti! Vücutlarındaki morluklar, şiddetin boyutunu ortaya koydu 11:27 Taliban, Afgan gazetecilere 4 saat işkence etti! Vücutlarındaki morluklar, şiddetin boyutunu ortaya koydu Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler 11:17 Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek 11:08 Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek
Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü 10:51 Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü Tepki çeken gösteriye Valilik sessiz kalmadı! Çarşaflı kadının zincire vurulması hakkında soruşturma 10:47 Tepki çeken gösteriye Valilik sessiz kalmadı! Çarşaflı kadının zincire vurulması hakkında soruşturma

Son Dakika Haberleri
11:55 2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı
11:46 Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda
11:45 Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayan üç futbolcuya sert kısıtlamalar geldi! Otoparkı bile kullanamayacaklar
11:33 Şenol Güneş'in yerine düşülen isimler arasında Fatih Terim var
11:17 Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler
11:15 Messi'nin duygu dolu anları! Pele'nin rekorunu tarihe gömünce hüngür hüngür ağladı
11:07 Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek
11:04 Son Dakika! Bugün güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 488 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 İrfan Can Kahveci, yetenekleriyle Vitor Pereira'yı kendine hayran bıraktı! Artık sahada serbest kalacak
10:51 Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü
2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı 2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı         
11:55
Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayan üç futbolcuya sert kısıtlamalar geldi! Otoparkı bile kullanamayacaklar Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayan üç futbolcuya sert kısıtlamalar geldi! Otoparkı bile kullanamayacaklar         
11:45
Annesinin vefat haberini alan sürücü, kaza yaptı Annesinin vefat haberini alan sürücü, kaza yaptı         
11:36
Şenol Güneş'in yerine düşülen isimler arasında Fatih Terim var Şenol Güneş'in yerine düşülen isimler arasında Fatih Terim var         
11:34
Cep telefonu hırsızı, vücudundaki dövmeler sayesinde tespit edildi Cep telefonu hırsızı, vücudundaki dövmeler sayesinde tespit edildi         
11:21
Messi'nin duygu dolu anları! Pele'nin rekorunu tarihe gömünce hüngür hüngür ağladı Messi'nin duygu dolu anları! Pele'nin rekorunu tarihe gömünce hüngür hüngür ağladı         
11:15
İrfan Can Kahveci, yetenekleriyle Vitor Pereira'yı kendine hayran bıraktı! Artık sahada serbest kalacak İrfan Can Kahveci, yetenekleriyle Vitor Pereira'yı kendine hayran bıraktı! Artık sahada serbest kalacak         
11:00
Bugün evliliklerini sonlandıracak Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, servetleri için mal paylaşımı yaptı Bugün evliliklerini sonlandıracak Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, servetleri için mal paylaşımı yaptı         
10:48
Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu         
10:27
Zeynep Alkan, bir anda yüzünde çıkan sivilcelerden bahsetti: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum Zeynep Alkan, bir anda yüzünde çıkan sivilcelerden bahsetti: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum         
09:55
Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:18
Gıda fiyatlarındaki yükselişi AK Partili Numan Kurtuluş'a sorduk: Bu meselenin farkındayız Gıda fiyatlarındaki yükselişi AK Partili Numan Kurtuluş'a sorduk: Bu meselenin farkındayız         
08:50
Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi         
08:14
Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü         
19:48
MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası         
18:49
Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da         
18:39
"İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti         
18:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 12:00:36. #1.12#
SON DAKİKA: İşçilerin karınca gibi çalışması havadan görüntülendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement