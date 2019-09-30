Son Dakika Haberleri: İşçilerin maaş alamadıkları iddiası
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İşçilerin maaş alamadıkları iddiası

2 saat önce

Çaycuma ilçesinde bir ortaokulunun inşaatında çalışan işçiler, maaşlarını alamadıklarını iddia etti.

İşçilerin maaş alamadıkları iddiası, System.String[]

Çaycuma ilçesinde bir ortaokulunun inşaatında çalışan işçiler, maaşlarını alamadıklarını iddia etti.

İlçeye bağlı Pehlivanlar Mahallesi'nde bir firma tarafından yapımına başlanan ortaokulun inşaatında çalışan işçilerden Ramazan G. ve Cengiz A, maaşlarını alamadıklarını öne sürerek okulun çatısına çıktı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve yetkililer, çatıya çıkmalarının ardından işçileri ikna etmeye çalıştı.

Bir süre sonra ikna olan işçiler, çatıdan inmelerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:27 Kaynak: AA
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