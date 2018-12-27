İşçilerin Maaşını Alarak Kaçan Kişi Yakalandı

İzmir
'de yapımı devam eden Bayraklı Şehir Hastanesi
'nde çalışan işçilere maaş ödemesi için getirilen 217 bin lirayı alarak kaçan kişi, Manisa
'da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, hastane inşaatında çalışan işçilerin maaşlarının bulunduğu 34 ZPJ 30 plakalı hafif ticari araçla şantiye alanına gelen taşeron firmanın çalışanı İ.D, bir süre sonra paraları dağıtmadan geldiği araçla kaçtı.
İşçilerin ihbarı üzerine Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakası belirlenen otomobildeki zanlıyı takibe başladı.
Manisa'nın Akhisar
ilçesinde Plaka Tanıma Sistemine (PTS) takılan araçtaki İ.D, Kırkağaç
ilçesi Gelenbe
mevkisinde bölge trafik ekiplerince yakalanarak jandarmaya teslim edildi.
Yapılan aramada, işçilerin maaş ödemesi için taşeron firma yetkililerince İ.D'ye teslim edildiği belirtilen 217 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, İzmir'den gelen polis ekiplerine teslim edildi.
İ.D'nin ifadesinde, "firma yetkilerinin parayı kendisine dün verdiklerini, bugün maaşları dağıtmak için şantiyeye gittiğinde işçilerden bazılarının maaşları almak istememesi üzerine kendisinin de tepki göstererek paraları dağıtmaktan vazgeçtiğini" öne sürdüğü öğrenildi.