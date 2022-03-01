İŞÇİLERİN ÜZERİNE DUVAR DEVRİLDİ, 2 YARALI - Son Dakika

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde yıkılmasına karar verilen bir binanın pencere ve kapıları söküldüğü sırada, duvar işçilerin üzerine devrildi. Yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay öğleden sonra, Akçakoca ilçesine bağlı Döngelli köyünde meydana geldi. A.C.'ye ait yıkılacak 3 katlı eski binada pencere ve kapıların sökümüne başlandı. İşçiler çalıştığı sırada binanın üçüncü katındaki bir duvar, Bayram Karayel ve Tolga Bektaş'ın üzerine devrildi. Olayı gören diğer işçinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, duvarın altında kalan işçileri kurtardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan işçiler, ambulanslarla Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.