İşçilerin zorlu 'kamış' mesaisi

" Türkiye'de Avrupa'ya yetecek kadar kamış var"

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde işçiler, sabahın erken saatlerinde başladığı mesailerinde Avrupa'ya da ihraç edilen kamışları toplamak için büyük çaba sarf ediyor.

İlçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde kış aylarının yaklaşması ile birlikte kamışlar toplanmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinde mesailerine başlayan işçiler, Avrupa'ya da ihraç edilen kamışları toplamak için ter döküyor. Kamış işletmecisi Turgut Tuna, "Kamış toplama işi Kasım ayının ortalarında başlıyor. Mahallemizin insanların Kasım ayının ortası geldiği zaman Sultan Sazlığında kamış kesimine başlar. Kamışın kesilebilmesi için ağaçlaşmış bir vaziyete gelmesi gerekiyor. Sert bir halde üzerinde bir yaprak olmaması lazım. Bu durumda kamışın soğuğu iyice yemesi ile oluşuyor. Hava soğuk olunca kamış yaprağını döküyor ve içerisindeki suyu atarak, ağaçlaşmış bir vaziyete geliyor. Bunun oluşması için soğukluk seviyesini eksi 5'leri bulması gerekiyor. Bu Aralık ayının 20'si gibi eksi 20 derecede buzun üzerinde kamış kesimi yaptığımız yıllar oldu. Buzun üzerinde kesim yaptığımız zaman daha kaliteli ürün elde ediyoruz. Yani soğuğun derecesi arttıkça kamış, ağaçlaşma evresini daha iyi gerçekleştirmiş oluyor" dedi.

"Bu sene kalitemiz oldukça iyi durumda"

Suların çekilmesinden dolayı ürün azlığı oluştuğunu ancak bu sene ürünlerinin kaliteli olduğunu ifade eden Turgut Tuna, "Bölge halkında, erkekler genel olarak işin kamış kesme kısmına bakıyor. Zaten asıl meşakkatli işlerden bir tanesi kamış kesimi. Sazlıkta suyun içerisinde veya buzun üzerinde kamış kesimini erkekler üstleniyor. Burada kamışın temizlenmesi ve paketlenmesi aşaması kadınlar tarafından yapılıyor. Sultan sazlığında, kamış kalitesi her yıl iyi oluyor ama Sultan sazlığında suların çekilmesinden dolayı ürün azlığı oluşuyor. Bu sene kalitemiz oldukça iyi durumda. Şu anda bizim bölgemizde geceleri eksi 5 dereceleri gördüğümüz için kamışta yavaş yavaş sertleşiyor. Bu da kaliteli tamamlıyor. Yani ağaçlaşmayı tamamlıyor" diye konuştu.

"Türkiye'de Avrupa'ya yetecek kadar kamış var"

Türkiye'de kamış üretiminin iyi olduğunu, Avrupa'ya yetecek kadar kamış olduğunu dile getiren Tuna, "Sultan Sazlığında kamışlar kesilir, depolama alanımıza gelir. Buraya 1 bağ olarak gelen kamışlar, burada sınıflarına ayırılır. Yani bozulur ve içerisinde kalın ile uzun olanlar seçilir. Biz kalın ve uzun olanları kamış hasır dokumada kullanıyoruz. Yani kamış hasır dokuruz. İnce ve 2 metre uzunluğuna kadar olan kamışları yurtdışına gönderiyoruz. Onlarda kamış çatılarda kullanıyorlar. Günümüzde Türkiye'de ve dünyada su sıkıntısı var. Ancak ürün temini açısından Türkiye'de sadece Sultan Sazlığı yok. Biz çalışabileceğimiz birkaç sazlıkta çalışabiliyoruz ama kapasitemiz daha fazla sazlıkta çalışmamızı engelliyor. Bunun için bazı makinalar ve ekipmanlar gerekiyor. Bu ekipmanları biz temin edemiyoruz. Bu noktada bir sıkıntımız var. Türkiye'de Avrupa'ya yetecek kadar kamış var. Yeter ki sazlıklarda çalışabileceğimiz alanlar açılsın."