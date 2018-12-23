İşçilerine Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 16 Yaralı
2 saat önce
İşçilerine taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 16 yaralıNİĞDE - Niğde'de patates işçilerini taşıyan minibüsün kaza yapması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
İşçilerine taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 16 yaralı
NİĞDE - Niğde
'de patates işçilerini taşıyan minibüsün kaza yapması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Gölcük
Kasabası'nda meydana geldi. Patates deposuna giden işçileri taşıyan Ahmet Bayram
yönetimindeki 51 HF 111 plakalı minibüs, sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu evin duvarına çarptı.
Kazada minibüste bulunan Songül Demirtaş ve Reyhan Dündar hayatını kaybederken, 16 işçi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:59 Kaynak: İHA
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