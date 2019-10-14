"İşçimizin alın teri kurumadan parasını vermek bizlerin görevi"

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, belediye bünyesinde bulunan personellere her türlü market alışverişinde kullanabileceği kartları dağıtarak, "İşçinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığı verilmeli" dedi.



Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, personellerle bir araya gelerek, her türlü market alışverişinde kullanabileceği kartlarının dağıtımını yaptı. Şantiye alanındaki programda Başkan Oğuz, "Emek, bizim için en yüce değer. İşçimizin alın teri kurumadan parasını vermek, bizlerin en birincil görevi" dedi.



Oğuz, bütün çalışanlara eşit mesafede davrandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Eşit işe eşit ücret için her türlü tedbiri alıyoruz. Bizim en büyük hedefimiz, bütün emekçi arkadaşlarımızın hak ettiği ücreti almalarını sağlamak. Bununla ilgili olarak bizler üstümüze düşen kısmımız da gelirlerimizi artırmak için her türlü tedbiri alıyoruz. Önümüzdeki süreçte, bütçemiz el verdiği sürece emekçilerimiz için çalışma şartlarını daha iyi hale getirmek için çalışacağız."



Çalışan personeller ayrıca, Başkan Oğuz'a teşekkür etmek adına çiçek takdim etti. Alışveriş kartlarının çalışanlara her ay düzenli olarak verileceği öğrenildi. - İZMİR