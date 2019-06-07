Son Dakika Haberleri: İşçinin gözü toplu sözleşmede
Son Dakika Ekonomi Haber

İşçinin gözü toplu sözleşmede

10 dakika önce

İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonu başkanlarının kamuya açık çağrılarına karşılık, hükümet tarafı bu dönem üst düzey görüşmeleri erken başlatmadı.

İşçinin gözü toplu sözleşmede, System.String[]
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonu başkanlarının kamuya açık çağrılarına karşılık, hükümet tarafı bu dönem üst düzey görüşmeleri erken başlatmadı. Siyasi ortamın yoğunluğu nedeniyle görüşme oluşmadı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:03 
Hükümet, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'a 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Erol Bulut oldu Binali Yıldırım'ı uğurlama kuyruğu Putin: Rusya "Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması"ndan çekilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 06:13:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşçinin gözü toplu sözleşmede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]