İşçinin gözü toplu sözleşmede
10 dakika önce
İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonu başkanlarının kamuya açık çağrılarına karşılık, hükümet tarafı bu dönem üst düzey görüşmeleri erken başlatmadı.
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonu başkanlarının kamuya açık çağrılarına karşılık, hükümet tarafı bu dönem üst düzey görüşmeleri erken başlatmadı. Siyasi ortamın yoğunluğu nedeniyle görüşme oluşmadı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:03
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