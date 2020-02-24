İşçinin kolu makineye sıkıştı - Son Dakika

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde bulunan bir fabrikada çalışan Neyla Özdemir'in (46) kolu makineye sıkıştı. Sağ bileğinde kırık ve kolunda eziklikler olan Neyla Özdemir tedavi altına alındı.

Hendek 2'nci Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir gıda üretim fabrikasında çalışan Neyla Özdemir, üretim hattındaki makineye kolunu kaptırdı. İşçiler durumu fark ederek makineyi durdurup, itfaiyeden destek istedi. Bu sırada makineyi söken işçiler kadının kolunu sıkıştığı yerden kurtardı. Sağ kolundan yaralanan Neyla Özdemir, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Neyla Özdemir daha sonra Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Neyla Özdemir'in sağ bileğinde kırık ve kolunda eziklikler olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.