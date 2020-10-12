Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci'den toplu iş sözleşmesi açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci'den toplu iş sözleşmesi açıklaması Açıklaması

12.10.2020 13:49
Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci'den toplu iş sözleşmesi açıklaması Açıklaması, System.String[]

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde işçilerin üretmeye devam ettiğini, yeni dönemde toplu iş sözleşmelerinde bu fedakarlığın yok sayılmaması gerektiğini belirtti.

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde işçilerin üretmeye devam ettiğini, yeni dönemde toplu iş sözleşmelerinde bu fedakarlığın yok sayılmaması gerektiğini belirtti.

Değirmenci, yaptığı yazılı açıklamada, emekçilerin, her zorlu şartta işletmelerin ayakta kalabilmesi için fedakarlık yapmaktan geri durmadığını ifade etti.

Salgın sürecinde işçilerin azimle çalışarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğine değinen Değirmenci, şunları kaydetti:

"Salgında sağlık çalışanlarımız nasıl insanlarımızın sağlığının güvencesi olduysa, tezgah başlarında, ateşin karşısında, tozun, kirin, pasın içinde çalışan emekçilerimiz de çalıştıkları işletmelerin ve dahası ülkemiz ekonomisinin birer taşıyıcı kolonları oldu. Fedakarlık yapmaktan geri durmadılar. Hastalanıp sağlığından olma pahasına işlerinin başına geçerek, azimle çalıştılar. Böylesi bir tabloda, 2021 yılı toplu iş sözleşme görüşmelerine başladığımız bir dönemde işçinin emeği göz ardı edilmeden, tartışmaya açılmadan işverenlerin bu fedakarlığı ödüllendirmesi gerekmektedir. Yeni dönemde toplu iş sözleşmelerinde işçinin fedakarlığı yok sayılmamalıdır."

Salgında çalışanların emeklerinin ne denli kıymetli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan Değirmenci, "İşçi olmadan üretimin olmayacağı bir kez daha kanıtlanmış oldu. Bu nedenle işçinin emeğine gereken değer ve saygının gösterilmesini, bir ödül mekanizmasının devreye sokulmasını işverenlerden bekliyoruz. Son teknolojik imkanlarla kurulan akıllı fabrikalar bile emekçinin emeği ve alın teri olmadan işleyemedi. Üretimi işçinin emeği olmadan, makinelerle yapabileceklerini zannedenler, hayal kırıklığına uğradı." ifadelerini kullandı.

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci'den toplu iş sözleşmesi açıklaması Açıklaması
Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci'den toplu iş sözleşmesi açıklaması Açıklaması

Koronavirüs, Hak İş, Metal, İşçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci'den toplu iş sözleşmesi açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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