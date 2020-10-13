İşçinin korona virüs fedakarlığının ödüllendirilmesi isteniyor - Son Dakika

İşçinin korona virüs fedakarlığının ödüllendirilmesi isteniyor

13.10.2020 00:57
İşçinin korona virüs fedakarlığının ödüllendirilmesi isteniyor, System.String[]

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, korona virüs (Covid-19) pandemisi sürecinde işçilerin fedakarca çalıştığını, işverenler tarafından toplu sözleşme döneminde ödüllendirilmesi gerektiğini belirtti.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, korona virüs (Covid-19) pandemisi sürecinde işçilerin fedakarca çalıştığını, işverenler tarafından toplu sözleşme döneminde ödüllendirilmesi gerektiğini belirtti.

Değirmenci, salgın süresince başta metal işçileri olmak üzere bütün çalışan kesimin büyük bir fedakarlıkla alın teri akıttığını belirterek, canı pahasına çarkların dönmesini, bacaların tütmesini sağlayan emekçilerin işverenler tarafından ödüllendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Emekçilerin, her zorlu şart altında işletmelerin ayakta kalabilmesi için fedakarlık yapmaktan geri durmadığını ifade eden Değirmenci, "Salgında sağlık çalışanlarımız nasıl insanlarımızın sağlığının güvencesi olduysa, tezgah başlarında, ateşin karşısında, tozun, kirin, pasın içinde çalışan emekçilerimiz de çalıştıkları işletmelerin ve dahası ülkemiz ekonomisinin birer taşıyıcı kolonları oldular. Fedakarlık yapmaktan geri durmadılar. Hastalanıp sağlığından olma pahasına işlerinin başına geçerek, azimle çalıştılar. Böylesi bir tabloda, 2021 yılı toplu iş sözleşme görüşmelerine başladığımız bir dönemde işçinin emeği göz ardı edilmeden, tartışmaya açılmadan işverenlerin bu fedakarlığı ödüllendirmesi gerekmektedir. Yeni dönemde toplu iş sözleşmelerinde bu fedakarlığımız yok sayılmamalıdır" dedi.

"Salgında çalışanların emeklerinin ne denli kıymetli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır" diyen Değirmenci, şunları kaydetti:

"'İşçi olmazsa işletme olmaz, işletme olmazsa işçi olmaz' anlayışı salgın boyunca ete kemiğe büründü ve işçi olmadan üretimin olmayacağı bir kez daha kanıtlanmış oldu. Bu nedenle işçinin emeğine gereken değer ve saygının gösterilmesini ve bir ödül mekanizmasının devreye sokulmasını işverenlerden bekliyoruz."

"Akıllı fabrikalar alın teri olamadan işleyemedi"

"Yeni dünya düzeninde makineleşmenin artmasıyla emeğin ve emekçinin sonu geliyor" şeklindeki tezin salgın ile birlikte çöktüğünü kaydeden Değirmenci, "Son teknolojik imkanlarla kurulan akıllı fabrikalar bile emekçinin emeği ve alın teri olmadan işleyemedi. Üretimi işçinin emeği olmadan, makinelerle yapabileceklerini zannedenler, hayal kırıklığına uğradı. Çarklar işçinin emeği olmadan dönemedi, bacalar tütemedi. İşçinin bileğinin ne kadar güçlü olduğu bu dönemde bir kez daha kanıtlandı. Bu nedenle işverenlerden beklentimiz, bu hak ettiğimiz değeri bir nebze de olsa işçileri toplu iş sözleşmesinde ödüllendirerek göstermeleridir" diye konuştu. - KARABÜK

Koronavirüs, Hak İş, Metal, İşçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İşçinin korona virüs fedakarlığının ödüllendirilmesi isteniyor - Son Dakika

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