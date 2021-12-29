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İşçinin sırtına saplanan testere, itfaiye ekipleri tarafından kesildi - Son Dakika

İşçinin sırtına saplanan testere, itfaiye ekipleri tarafından kesildi

29.12.2021 09:40

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir işçinin, çalıştığı inşaatta sırtına saplanan testere bıçağı hastanede itfaiye ekipleri tarafından kesildi. Marangozun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İzmit'te marangoz olarak çalıştığı inşatta Hasan Akyol'un sırtına testere bıçağı saplandı. Kendi imkanlarıyla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine giden Akyol'a burada ilk müdahale yapıldı.

İşçinin sırtına saplanan testere bıçağı itfaiye ekiplerince kesildi

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Sağlık personeli, Akyol'un sırtındaki testerenin çıkarılması için itfaiye ekibinden yardım istedi. Ekip, spiral makinesiyle Akyol'un vücudunun dışında kalan testerenin bir kısmını kesti. Daha sonra ameliyata alınan Akyol'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kocaeli Üniversitesi, Hasan Akyol, Kocaeli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İşçinin sırtına saplanan testere, itfaiye ekipleri tarafından kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşçinin sırtına saplanan testere, itfaiye ekipleri tarafından kesildi - Son Dakika
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