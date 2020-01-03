İşçinin yanma anı kameralara böyle yansıdı - Son Dakika
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İşçinin yanma anı kameralara böyle yansıdı

6 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iş yerinde tinerin alev alması sonucu kıyafetleri tutuşan ve bir anda alev topuna dönen işçinin yanma görüntüleri güvenlik kameraları tarafından an ve an kaydedildi.

İşçinin yanma anı kameralara böyle yansıdı, System.String[]

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iş yerinde tinerin alev alması sonucu kıyafetleri tutuşan ve bir anda alev topuna dönen işçinin yanma görüntüleri güvenlik kameraları tarafından an ve an kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre, Gediz Sanayi Sitesinde bir demir doğrama işletmesinde çalışan İsmail Bozdemir, çalıştığı esnada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tinerin alevlerin arasında kaldı. Üzerindeki kıyafetleri tutuşan Bozdemir, yardım istemek üzere dışarıya doğru koştu. Bu sırada güvenlik kameraları yanan işçiyi an ve an kayda aldı. Can havliyle yakınlarda bulunan akaryakıt istasyonuna doğru koşan Bozdemir'i fark eden çalışanlar işçinin elbiselerini söndürmeyi başardı.


Vücudunda yüzde 70 yanık meydana gelen Bozdemir, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından önce Gediz Devlet Hastanesine, daha sonra da İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi sevk edildi. İsmail Bozdemir'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Kütahya, Gediz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:11 Kaynak: İHA
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