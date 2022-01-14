Üye Girişi
İşçisini bagajda taşıyan patron tepki çekmişti! Meğer işçi bagajda gitmek istemiş - Son Dakika

İşçisini bagajda taşıyan patron tepki çekmişti! Meğer işçi bagajda gitmek istemiş

14.01.2022 12:29

Antalya'da inşaat şirketi sahibi kişinin, işçisini alışveriş için bir iş yerine otomobilin bagajında getirip götürdüğü anlar tepki çekti. İşçinin, otomobil kirlenmesin diye bagajda gidip gelmeyi tercih ettiği belirtilirken alışveriş için gittikleri dükkanın sahibi, "Üzerim kirli, zaten yakın gideceğimiz yer yakın' dedi. Arabanın içi batmasın diye kendi rızasıyla bindi. Patronu ön koltuğa binmesini söyledi, işçi ısrarla arkaya binmek istedi" diye konuştu.

Gazipaşa'da çarşamba günü saat 16.00 sıralarında alışveriş yapan kişinin yanındaki çalışanını otomobilinin bagajında taşıdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İnşaatlarda boya işi yapan işveren, otomobiliyle bulvardaki yapı marketin önünde durdu. Görüntülerde işveren otomobilinden inerken, çalışanı bagajdan çıktı.

KAMERALARCA KAYDEDİLDİ

Yapı marketten ayakkabı alıp çıkan patron ve işçi tekrar otomobile yöneldi. Patron otomobilin direksiyonuna geçerken, işçisi ise bagaja bindi. Bir vatandaş bulvarda olayı şaşkınlıkla izlerken, işçinin içine girdiği bagaj kapağını kapatmasına yardım etti. Görenleri şaşırtan olay, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

İşçisini bagajda taşıyan patron tepki çekmişti! O anların en yakın tanığı konuştu: Kendisi öyle istedi

BAGAJDA GİTMESİNİ PATRONU SÖYLEMEMİŞ

Araç sahibi ise, işçiyi bagaja binmesi için zorlamadığını, üzeri kirli olduğu için kendisinin bagajda gitmek istediğini iddia etti.

"KENDİ RIZASIYLA BİNDİ"

Yapı market sahibi İsmail Alparslan, "Arkadaş müşterimiz olur. İnşaat işi yapmasından dolayı alışverişini bizden yapar. İş yerimizin önüne araç geldi. Bagaj açıldı. Bagajda bir hareket vardı, baktık bir işçi indi. Ayakkabı almıştı, ayakkabısını değiştirmeye getirmiş. Tekrar arabanın bagajına yöneldi. Ben öne binmesini söyledim. 'Üzerim kirli, zaten yakın gideceğimiz yer, yakın' dedi. Arabanın içi batmasın diye kendi rızasıyla bindi. Yanlış anlaşılacak bir şey yok. Patronu ön koltuğa binmesini söyledi, işçi ısrarla arkaya binmek istedi" diye konuştu.

YORUMLAR
500

alışveriş, Gazipaşa, İnşaat, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İşçisini bagajda taşıyan patron tepki çekmişti! Meğer işçi bagajda gitmek istemiş - Son Dakika


İran pandemi nedeniyle tek taraflı kapatmıştı! Esendere Sınır Kapısı tekrar geçişlere açıldı İran pandemi nedeniyle tek taraflı kapatmıştı! Esendere Sınır Kapısı tekrar geçişlere açıldı         
12:23
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Soygun için girdiği evde ev sahibi ile burun buruna gelen geldi! İşte hırsızın balkondan tırmanıp eve girdiği o anlar Soygun için girdiği evde ev sahibi ile burun buruna gelen geldi! İşte hırsızın balkondan tırmanıp eve girdiği o anlar         
10:49
Boşanma davasında daha kusurlu bulunan eşe nafaka verilmesi kanuna aykırı bulundu Boşanma davasında daha kusurlu bulunan eşe nafaka verilmesi kanuna aykırı bulundu         
10:42
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
Ataşehir'de yaşayanlara güzel haber! 6 mahallenin imar planları kabul edildi Ataşehir'de yaşayanlara güzel haber! 6 mahallenin imar planları kabul edildi         
09:42
GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor         
09:09
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak         
17:26
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40

Son Dakika Haberleri
12:29 İşçisini bagajda taşıyan patron tepki çekmişti! Meğer işçi bagajda gitmek istemiş
12:22 Aşk bitti! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, sosyal medyada birlikle göründükleri fotoğrafları sildi!
12:16 Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
12:03 Son dakika! İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri
12:02 Haftanın son gününde altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden işlem görüyor
12:01 Bülent Arınç'ın "FETÖ"den yargılanan damadı Ekrem Yeter'in beraat kararına itiraz
11:54 Dogecoin'de Tesla etkisi! Musk'ın duyurusundan sonra yüzde 10'dan fazla değer kazandı
11:53 Torrent, Muslera'nın biletini kesti yerine PSG'den Sergio Rico'yu istedi
11:40 Anıtkabir'deki görüntüleri eleştirilen Bülent Ersoy, sessizliğini bozdu: Asker çocuğun sürülmesi doğru bir şey mi?
11:26 Babası 2021'in Eylül ayında öldü! Emekli maaşı için cesedini 4 ay evde sakladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 12:37:12. #1.13#
SON DAKİKA: İşçisini bagajda taşıyan patron tepki çekmişti! Meğer işçi bagajda gitmek istemiş - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement