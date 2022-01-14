İşçisini bagajda taşıyan patron tepki çekmişti! Meğer işçi bagajda gitmek istemiş - Son Dakika

Gazipaşa'da çarşamba günü saat 16.00 sıralarında alışveriş yapan kişinin yanındaki çalışanını otomobilinin bagajında taşıdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İnşaatlarda boya işi yapan işveren, otomobiliyle bulvardaki yapı marketin önünde durdu. Görüntülerde işveren otomobilinden inerken, çalışanı bagajdan çıktı.

KAMERALARCA KAYDEDİLDİ

Yapı marketten ayakkabı alıp çıkan patron ve işçi tekrar otomobile yöneldi. Patron otomobilin direksiyonuna geçerken, işçisi ise bagaja bindi. Bir vatandaş bulvarda olayı şaşkınlıkla izlerken, işçinin içine girdiği bagaj kapağını kapatmasına yardım etti. Görenleri şaşırtan olay, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

BAGAJDA GİTMESİNİ PATRONU SÖYLEMEMİŞ

Araç sahibi ise, işçiyi bagaja binmesi için zorlamadığını, üzeri kirli olduğu için kendisinin bagajda gitmek istediğini iddia etti.

"KENDİ RIZASIYLA BİNDİ"

Yapı market sahibi İsmail Alparslan, "Arkadaş müşterimiz olur. İnşaat işi yapmasından dolayı alışverişini bizden yapar. İş yerimizin önüne araç geldi. Bagaj açıldı. Bagajda bir hareket vardı, baktık bir işçi indi. Ayakkabı almıştı, ayakkabısını değiştirmeye getirmiş. Tekrar arabanın bagajına yöneldi. Ben öne binmesini söyledim. 'Üzerim kirli, zaten yakın gideceğimiz yer, yakın' dedi. Arabanın içi batmasın diye kendi rızasıyla bindi. Yanlış anlaşılacak bir şey yok. Patronu ön koltuğa binmesini söyledi, işçi ısrarla arkaya binmek istedi" diye konuştu.