İSDEM, Gaziantep'te faaliyete başladı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayata geçirilen İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM), Gaziantep'te başladı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilgili genelge kapsamında İSDEM ekiplerine yönelik, Şehitkamil Denetim Merkezi'nde uygulamayı tanıtma amaçlı bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Uygulamayla Sağlık ile İçişleri bakanlıkları arasında sağlanan veri entegrasyonlarıyla denetim faaliyetlerini yürüten ekiplere anlık ve güncel veri aktarılırken denetim faaliyetlerinin ilçe, il ve ülke genelinde anlık planlama, yönlendirme ve takibinin yapılabilmesine imkan sağlanacak.

Denetim planlamasını ve koordinasyonunu sağlamak, ekiplerin sevk ve idare işlerini yürütmek, gelen ihbar ve şikayetleri denetim ekipleri aracılığıyla sonuçlandırmakla görevli il veya ilçe salgın denetim merkezleri 7 gün 24 saat esasına göre faaliyet gösterecek.

Vatandaşlar, karşılaştıkları Kovid-19 tedbirlerine aykırı durum veya davranışları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden ya da 112, 155,156 çağrı numaraları ile ihbar hatlarını kullanarak salgın denetim merkezlerine anında iletebilecek.

Yapılan ihbarlar konusuna göre daha önceden kurulmuş olan ilgili iş yeri denetim ekibi veya mahalle denetim ekibine ulaştıracak. Bu ekipler, ihbar veya şikayete konu olayla ilgili yerinde incelemelerde bulunacak ve aykırılık tespiti durumunda da gerekli idari veya adli iş ve işlemleri uygulamaya koyacak.

Evde izolasyona tabi tutulan kişilerin bilgileri Sağlık Bakanlığı Filyasyon İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) üzerinden İçişleri Bakanlığı İSDEM yazılımı aracılığıyla salgın denetim merkezlerine iletilecek ve bu merkezlerce ilgili kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon şartlarına uyup uymadıklarını kontrol etmek amacıyla "mahalle denetim ekipleri" görevlendirilecek.

Mahalle denetim ekiplerince yürütülen kontrol çalışmalarının sonuçları da aynı şekilde Sağlık Bakanlığına bildirilecek.

Proje kapsamında Bakanlıklar ve uygulama birimleri arasında sağlanan birliktelik yoluyla salgınla mücadelenin daha etkin bir şekilde yapılması planlanıyor.

Vali Davut Gül, yeni program ile yapılan işlerin kayıt altına alınması, ölçülmesi ve takip edilmesinin amaçlandığını ifade ederek maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat çekti.

Vali Gül'e, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da eşlik etti.