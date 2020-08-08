İSDEM projesi etkili oldu: Bu kentte herkes 'maske' kullanıyor - Son Dakika

İSDEM projesi etkili oldu: Bu kentte herkes 'maske' kullanıyor

Pilot il Kırıkkale'de İSDEM ekipleri 'maske' açtırmıyor

Denetim ekipleri KGYS kameralarında takip ediliyor

KIRIKKALE - Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında pilot il seçilen Kırıkkale'de, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince kent genelinde "maske-mesafe-hijyen" denetimleri yapılıyor. Kentte büyük oranda vatandaşlar Covid-19 tedbirlerine uyuyor.

İçişleri Bakanlığınca, Türkiye genelinde artan korona virüs (Covid-19) vakalarının ardından denetimlerin sıklaştırılması için 81 ile valiliğine genelge gönderildi. Genelge kapsamında pilot il Kırıkkale'de, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, kent genelinde vatandaşların yoğun olduğu alanlarda sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimleri yapılıyor. Vatandaşlar tek tek uyarılıyor. Projenin başarılı olması için İSDEM ekipleri, gece saatlerine kadar denetimlerini sürdürüyor. Ekip araçlarının hoparlörlerinden de "İlimizde korona virüs vakaları artıyor. Maske, sosyal mesafe ve diğer tedbirleri mutlaka uygulayınız. Rehavete kapılmak hepimizi öldürür" şeklinde vatandaşlar sık sık uyarılıyor. Kentte büyük oranda vatandaşların Covid-19 tedbirlerine uyduğu görüldü.

KGYS kameralarından görevliler takip ediliyor

112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasında kurulan İl Salgın Denetim Merkezi'nde ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca da sahadaki ekipler, takip ediliyor. Denetimler sırasında vatandaş ile görevli arasında herhangi bir sorun yaşanması durumunda KGYS kameralarından tespit edilip, o kişi hakkında yasal işlem başlatılıyor. Denetimlerde her ekipte, 1 kurum müdürü ve 1 polis olmak üzere 5 kişi görev alıyor.