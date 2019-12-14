İSDEMİR'de patlama (2) - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İSDEMİR'de patlama (2) - Son Dakika

İSDEMİR'de patlama (2)

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda (İSDEMİR) şiddetli bir patlama meydana geldi.

İSDEMİR'de patlama (2), System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda (İSDEMİR) şiddetli bir patlama meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, bugün saat 14.40 sularında yaşanan olayda, fabrikanın 4. nolu fırınında, curuf kazanında şiddetli bir patlama yaşandı. Patlama sonrası gökyüzüne dumanlar yükselirken, sarsıntı yakın çevreden de hissedildi. Patlama sonrası fabrikada maddi hasar meydana gelirken bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ölü ya da yaralının olmadığı bildirildi. - HATAY

İsdemir, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:41 Kaynak: İHA
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