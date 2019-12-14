İsdemir'den açıklama

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (İsdemir), yaşanan kaza nedeniyle açıklama yaptı.



Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (İsdemir), fabrikada yaşanan kaza nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Şirket, yüksek fırında su kaçağının sıcak metale temas etmesi nedeniyle gerçekleşen patlamada hiçbir çalışanın zarar görmediğini bildirdi.



Gerekli önlemler alındığını bildiren İsdemir, kısa süre içerisinde normal çalışma şartlarına dönülmesi beklendiğini açıkladı. - İSTANBUL