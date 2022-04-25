'İŞE ALDIRMA' VAADİYLE 160 KİŞİYİ DOLANDIRAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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'İŞE ALDIRMA' VAADİYLE 160 KİŞİYİ DOLANDIRAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

25.04.2022 12:23

TOKAT'ta, 160 kişiyi işe aldırma vaadiyle dolandıran 4 şüpheli yakalandı.

TOKAT'ta, 160 kişiyi işe aldırma vaadiyle dolandıran 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayetler üzerine 160 kişiyi kamuda işe aldırma vaadiyle dolandırdıkları belirlenen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda N.K., Z.G., B.Ç. ve G.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle 160 kişiden toplam 1 milyon 350 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

'İŞE ALDIRMA' VAADİYLE 160 KİŞİYİ DOLANDIRAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
'İŞE ALDIRMA' VAADİYLE 160 KİŞİYİ DOLANDIRAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
'İŞE ALDIRMA' VAADİYLE 160 KİŞİYİ DOLANDIRAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
'İŞE ALDIRMA' VAADİYLE 160 KİŞİYİ DOLANDIRAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'İŞE ALDIRMA' VAADİYLE 160 KİŞİYİ DOLANDIRAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'İŞE ALDIRMA' VAADİYLE 160 KİŞİYİ DOLANDIRAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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