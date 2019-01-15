"İşe Alım Süreçleri Ve Aday İletişimi " Konusunda Uluslararası Başarı Ödülü

Bireysel Emeklilik fon büyüklüğünde sektör lideri AvivaSA, işe alım süreçleri ve aday iletişimini ödüllendiren, "Talent Board"un, "CandE Anketi"nde, 300 global şirket arasında en iyi 15 arasına girdi.

Aday deneyimi üzerine dünya çapında yaptığı araştırmalarla tanınan "Talent Board", şirketlerin işe alım süreçleri ve bu süreçte adaylarla olan iletişimlerini ödüllendiren "2018 Aday Deneyimi Ödülleri- CandE Anketi" sonuçlarını açıkladı.

Adayların iş başvurusunda bulundukları şirket ile yaşadıkları deneyimi aktardığı ankette bu sene, dünyanın farklı yerlerinden toplam 300 şirket değerlendirildi. AvivaSA, işe alım stratejisi ve süreçleri ile Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde bulunan en iyi 15 şirket arasına girme başarısı gösterdi.

Toplam 504 aday ankete katıldı

Konuyla ilgili bir açıklama yapan, AvivaSA İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül, anketin, işe alınan 99 kişinin yanı sıra; mülakat süreci olumlu sonuçlanmayan 155 genel müdürlük ve 250 satış ekibi adayının da aralarında bulunduğu, toplam 504 adayla paylaşıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

Ortalamanın üzerinde başarı

"AvivaSA olarak işe alım sürecindeki 2 başarı kriterinde ortalamanın oldukça üzerindeyiz. Adaylarımız,AvivaSA'daki işe alım sürecini %82'lik bir oranla oldukça adil bir süreç olarak değerlendirirken,%78'i,işe alım uzmanı tarafından adil bir şekilde değerlendirildiğini iletti.Adaylarımızın %77'si AvivaSA işe alım sürecini çok iyi olarak değerlendirdi.

Tek sigorta şirketi AvivaSA

"2018 Aday Deneyimi Ödülleri-CandE Anketinde", ilk 15'e kalan tek sigorta ve finans şirketinin AvivaSA olması dikkat çekti.