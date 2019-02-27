İşe Alınacak Personel Kura Çekimiyle Belirlendi

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne alınacak 70 işçi, başvuran 13 bin 9 kişi arasından yapılan kura çekimi sonucu belirlendi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne alınacak 70 işçi, başvuran 13 bin 9 kişi arasından yapılan kura çekimi sonucu belirlendi.



Gençlik ve Spor Bakanlığının İŞKUR aracılığıyla yaptığı personel alımı kapsamında Mersin için 70 kişilik kota belirlendi.



Aralarında temizlik işçisi, güvenlik ve aşçı gibi meslek kollarının da yer aldığı alımlar için toplamda 13 bin 9 kişi başvuru yaptı.



İŞKUR tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adaylar için Servet Tazegül Spor Salonunda kura çekimi düzenlendi.



Noter huzurunda yapılan kuradaki isimler, sonucu tribünlerden takip eden adaylara kameralar yardımıyla izletildi.



Kurada adını gören adaylar büyük sevinç yaşarken, diğer adaylar da onları alkışlayarak mutluluklarına ortak oldu.



Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuranın hayırlı olmasını dilediklerini belirterek, temizlik işçisi alımında engelliler ve eski hükümlülere de kota ayrıldığını söyledi.



Kurada ismi çıkan ve büyük sevinç yaşayan 42 yaşındaki Yasemin Sert de çok mutlu olduğunu belirterek, "İşe çok ihtiyacım vardı. Allah herkese nasip etsin. Daha önce 3 ay kursiyer olarak çalışmıştım ama sigortalı olarak çalışma hayatım olmadı." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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