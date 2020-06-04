İşe alınacaklar kura ile belirlendi - Son Dakika

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde çalıştırılmak üzere sürekli işçi kadrolarına alınacak asıl ve yedek adayların kura çekimini noter huzurunda gerçekleştirdi.



Kura çekimi, Düzce ikinci Noteri Aygün Akyürek tarafından gerçekleştirildi.



Cumhuriyet Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimine; Daire Başkanları, Düzce Üniversitesi'nce görevlendirilen personeller ve basın mensupları katıldı. COVID-19 virüsü nedeniyle, yaşanılan kısıtlamalar sonrası başlayan yeni normalleşme sürecinde, kamu kurum ve kuruluşlarında toplantı, konferans, seminer, eğitim gibi etkinliklerin yapılmaması hususunda yetkili kurumlarca yapılan uyarılar göz önünde bulundurularak kura çekimi, halk sağlığını korumak açısından başvuru yapanların katılımına kapalı, sendika temsilcilerine açık olarak yapıldı.



Düzce Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan kura çekiminde; Sürekli İşçi Alım Kurası'na girmeye hak kazanan adaylar arasından 64 adet hasta bakımı ve temizliği görevlisi ile 6 adet güvenlik koruma görevlisi için asıl ve asıl sayısı kadar yedek aday Noter huzurunda belirlendi.



Kesinleşen asıl ve yedek aday listelerine Düzce Üniversitesi'nin https://personel.duzce.edu.tr/Duyuru/28861/15-mayis-2020-tarihli-surekli-isci-alim-ilani--kura-sonuclari internet adresinden ulaşabilecek. - DÜZCE